Fondi, restano a galla quelli su volatilità e ritorno assoluto

Le classifiche per prodotti realizzate da Fida Rating sul primo trimestre del 2020 manifestano una maggiore vitalità rispetto a quelle relative alle performance. "Molti comparti sono infatti stati capaci di sganciarsi dal mercato mettendo a segno performance anche a doppia cifra", scrive la società di analisi finanziaria.

Come si vede in tabella tra i migliori fondi per performance a un mese ci sono quelli esposti alla volatilità e il ritorno assoluto gestiti con strategie long-short. Le strategie alternative, soprattutto con ampio uso di derivati, si dimostrano vincenti. Tra gli azionari anche l'esposizione al mercato Usa permette buoni ritorni, così come il focus sul debito Usa e l'esposizione al dollaro per i comparti obbligazionari.

Il report di Fida prende in considerazione 43.906 strumenti, tra fondi e Sicav. 20.027 di questi sono autorizzati e distribuibili alla clientela retail. La classificazione di FidaRating si estende a 39.909 strumenti, di cui 12.683 hanno ricevuto il rating.