Il sales executive di Spectrum, Christophe Grosset, sarà intervistato da Marco Muffato alle 18.30 durante la diretta streaming di Sos Investire. Domani toccherà a Matteo Benetti (il primo in foto), dg di Banca Euromobiliare.

L'appuntamento di venerdì sarà con Antonio Bottillo (nella foto in basso), country head Italy di Natixis, grande realtà dell'asset management, intervistato da Luciano. L'appuntamento non cambia: ogni giorno alle 18.30, in diretta sul canale You Tube di Economy Group e sulle pagine Fb e LinkedIn di Investiremag.it.

Gli ospiti del format online dedicato ai mercati finanziari, asset management e consulenza finanziaria, sono stati fino ad ora: il ceo di Prestiamoci, Daniele Loro; Marco Tofanelli, segretario generale di Assoreti e vice presidente di Ocf; Dario Di Muro, direttore generale di IWBank e il presidente di Ascofind, Massimo Scolari.

Precedentemente, Sos Investire ha intervistato: il country head Italy di Schroders, Luca Tenani; Gaetano Stio, ceo del gruppo Nsa; Stefano Volpato, direttore commerciale Banca Mediolanum; l'ad e dg di Azimut holding, Paolo Martini; Marco Deroma, presidente di Efpa Italia; il responsabile per la distribuzione italiana di Lombard Odier Im, Giancarlo Fonseca, il vicepresidente vicario di Anasf, Luigi Conte e il country head Italia di AllianceBernstein, Giovanni De Mare; e dulcis in fundo Maurizio Bufi, presidente di Anasf. Queste interviste sono a disposizione nella sezione video della pagina social di Investiremag.it.