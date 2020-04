Intesa Sp investe 200 milioni nella sostenibilità di Pirelli

Intesa Sanpaolo sigla l’intera tranche circular da 200 milioni di euro del sustainable loan da 800 milioni di euro presentato da Pirelli lo scorso 31 marzo.

La tranche sottoscritta dall'istituto di credito, circular economy coordinator dell'operazione, prevede un meccanismo di incentivazione legato a obiettivi di sostenibilità ambientale del piano industriale dell'azienda di pneumatici.

Tra gli indicatori di performance che verranno misurati rientrano quelli relativi ai fossil based materials, ovvero la progressiva riduzione dell’impiego dei materiali da fonti fossili, e la rolling resistance, ossia la resistenza degli pneumatici al rotolamento.

Il finanziamento, che rientra nel plafond circular da 5 miliardi di euro previsto dal piano di impresa 2018-2021 di Intesa Sanpaolo, è stato strutturato dalla divisione corporate e investment banking, guidata da Mauro Micillo (in foto), con il supporto del circular economy team di Intesa Sanpaolo Innovation Center, società presieduta da Maurizio Montagnese e guidata da Guido de Vecchi.

“Per sostenere iniziative come questa, dedicate all'economia circolare", commenta Micillo, "il nostro gruppo ha già erogato 1,2 miliardi di euro a valere sul plafond da 5 miliardi dedicato esclusivamente agli investimenti in economia circolare, per un totale di 95 operazioni in Italia e all’ estero”.