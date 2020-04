Ubp apre l'asset management al retail e sceglie Marzi per la distribuzione

Union Bancaire Privée estende in Italia l’attività di distribuzione dell’asset management agli investitori retail e nomina Federico Marzi, head of third party distributors. In carica dal primo aprile, Marzi riporterà direttamente a Luca Gabriele Trabattoni, country head Italy and mediterranean countries di Ubp, e sarà responsabile dello sviluppo della distribuzione retail con un focus sugli intermediari e sui canali dedicati alla clientela private.

Marzi ha alle spalle quasi 20 anni di esperienza nell’industria dell’asset management. Proviene da Fideuram sgr, dove dal 2016 è stato head of business development. In precedenza, ha ricoperto diversi ruoli di responsabilità in realtà di primo piano come Muzinich, Euromobiliare Am sgr e Bipielle Fondicri sgr.