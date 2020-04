Liquidità, richieste al Fondo di Garanzia Pmi a partire da domani

Le richieste di garanzia sui finanziamenti bancari fino a 25 mila euro inizieranno a essere inviate dalle banche a partire da domani. Abi ha comunicato agli istituti di credito, aderenti ai provvedimenti anti-crisi, che il portale del Fondo di Garanzia Pmi, gestito da Mediocredito Centrale-Mcc, inizierà ad accogliere dal 17 aprile le domande dei clienti.

L'annuncio arriva dopo due giorni di scambi vivaci tra l'associazione dei banchieri e Banca d'Italia. L'istituto guidato da Ignazio Visco aveva invitato il settore a velocizzare l'analisi delle richieste e a rimuovere gli ostacoli burocratici di cui in molti in questi giorni si sono lamentati. L'Abi ha risposto ieri, ribadendo l'impegno degli istituti sul fronte della liquidità straordinaria, necessaria per reagire alla pandemia di Covid-19; lamentando, però, la carenza di indicazioni pratiche su come procedere.

Dubbi che adesso sembrano essere stati superati. "Vista l'estrema necessità e urgenza di darne", scrive l'associazione, "l'Abi ha predisposto e fornito, in allegato alla lettera circolare, uno schema esemplificativo di come accedere ai finanziamenti". Il modulo è scaricabile online da tre giorni sul sito internet del ministero dell'Economia e delle finanze. È da ricordare anche che resta in piedi la discrezionalità degli istituti nella valutazione del merito creditizio dei singoli clienti.

La banca centrale italiana due giorni aveva anche invitto gli istituti ad ampliare, in modo unilaterale, le misure straordinarie sul credito anche a quelle categorie di clienti che non rientrano nel decreto legge dell'otto marzo. L'altro fronte aperto è quello della moratoria sui prestiti a famiglie e imprese a cui hanno aderito il 98% delle banche presenti in Italia. Bankitalia informa che, al 3 aprile 2020, sono arrivate domande per circa 660.000 prestiti e linee di credito, per un totale di 75 miliardi di debito residuo.

Circa 440.000 domande (pari a 58 miliardi) sono state presentate da aziende; le altre 220.000 sono relativa alle famiglie. "Il dato complessivo riflette sia le moratorie ex lege introdotte dal dacreto legge sia quelle offerte volontariamente dalle banche", ha detto Paolo Angelini (in foto), capo della viglianza della Banca d'Italia, in audizione davanti alla commissione di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

Angelini, basandosi sulla previsione di un calo del 15% della produzione industriale a marzo, ha aggiunto: "Le nostre stime indicano che tra marzo e luglio il fabbisogno aggiuntivo di liquidità delle imprese possa raggiungere i 50 miliardi".