Performance a due cifre per i fondi obbligazionari a stelle e strisce

Un trimestre da dimenticare per molti settori, ma non per l'obbligazionario. La Top Ten trimestrale di Fida Rating svela infatti la resistenza di alcuni comparti in particolare, che riescono a portare a casa performance a due cifre. Il debito Usa è in cima al podio con un fondo di Nordea che registra +24%. Lo stesso vale per le strategie con esposizione al dollaro, come dimostra il secondo posto del prodotto di Kbc Am (+11,53). Terza classificata, un'altra strategia sul debito Usa, di Pictet Am con un rendimento del 11,35%.

Performano bene anche gli obbligazionari e i monetari esposti alle valute in apprezzamento nel periodo: oltre al biglietto verde, lo yen e il franco svizzero. Gli obbligazionari esposti alla sterlina inglese, invece, allungano nonostante la flessione della valuta.

Il report di Fida prende in considerazione 43.906 strumenti, tra fondi e Sicav. 20.027 di questi sono autorizzati e distribuibili alla clientela retail. La classificazione di FidaRating si estende a 39.909 strumenti, di cui 12.683 hanno ricevuto il rating.