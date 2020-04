Primonial, Ducat alla guida dell'asset management e di Lfde

Bettina Ducat è il nuovo deputy ceo scelto da Primonial responsabile del ramo dedicato all'asset management. La manager ricoprirà anche il ruolo di amministratore delegato della boutique di investimenti del gruppo, La Financière de l’Echiquier (Lfde).

Ducat avrà il compito di accelerare il processo di internazionalizzazione del marchio Lfde in Europa lavorando a stretto contatto con Oliver de Berranger, deputy ceo di Lfde responsabile della gestione, e Bertrand Merveille, deputy ceo responsabile dello sviluppo retail. Bettina Ducat entrerà in carica il prossimo primo luglio e riporterà a Stéphane Vidal, presidente del gruppo Primonial e presidente del consiglio di amministrazione di La Financière de l’Echiquier.

Laureata presso Em Lyon, Bettina Ducat inizia la sua carriera nel 2001 come strategy consultant per Accenture. Entra poi a fare parte di Axa Investment Managers nel 2006 in qualità di responsabile commerciale per gli istituti finanziari e le assicurazioni all’interno del team di distribuzione prima di diventarne responsabile nel 2009. All’inizio del 2012 è nominata responsabile della distribuzione per la regione Francia, Sud Europa e Medio Oriente, e nel 2014 responsabile globale dello sviluppo dei prodotti e segmenti clienti Distribuzione e Istituzionali. Entra nel management board nel 2018 e assume la direzione della distribuzione mondo all’interno di Axa Im nel gennaio del 2019.