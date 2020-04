Swiss Re devolve 4,7 milioni a Medici Senza Frontiere e Croce Rossa

Il gruppo Swiss Re annuncia la donazione di 5 milioni di franchi svizzeri (circa 4,7 milioni di euro) per sostenere le persone e delle comunità colpite dalla pandemia Covid-19. Gli aiuti saranno distribuiti in tutto il mondo alle organizzazioni impegnati nell'emergenza, in particolare nei Paesi in via disviluppo.Lo strumento sarà la fondazione no-profit Swiss Re Foundation.

In Italia i fondi verranno erogati a Medici Senza Frontiere, organizzazione che fornisce sostegno sia a quattro ospedali del Nord Italia sia, attraverso una rete di case di cura, anche nel resto del Paese. "Il team di Medici Senza Frontiere sta già lavorando in prima linea, fianco a fianco con gli operatori sanitari, in solidarietà il popolo italiano, in uno dei Paesi più colpiti", scirve la compagnia svizzera di riassicurazione.

La fondazione donerà un milione di franchi svizzeri anche al Comitato Internazionale della Croce Rossa, che opera nelle regioni più vulnerabili del mondo. Un altro 1 milione di franchi verrà erogato a Medici Senza Frontiere, che supporta le istituzioni sanitarie di tutto il mondo nelle attività di sostegno ai pazienti e nella formazione del personale medico. I restanti 3 milionisaranno assegnati ad altri partner di Swiss Re Foundation per gli interventi di soccorso in risposta alla pandemia.