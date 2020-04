Vontobel lancia i suoi certificati sull'idrogeno

Vontobel quota sul SedeX il Vontobel tracker certificate idrogeno. Il certificato replica un paniere di 15 titoli esposti al business dell’idrogeno, quotati su mercati regolamentati nei paesi sviluppati, con una capitalizzazione non inferiore a 750 milioni di dollari e un volume di scambi pari ad almeno un milione negli ultimi sei mesi.

I titoli vengono selezionati tramite Artis, algoritmo proprietario della società tedesca Solactive, che effettua e rielabora uno screening di tutte le informazioni pubbliche riguardanti notizie finanziarie, profili economici e informazioni pubbliche delle diverse società. Una volta effettuata questa analisi, l’algoritmo seleziona le società che presentano la maggiore esposizione al business dell’idrogeno.

Il paniere viene ribilanciato con cadenza semestrale, con un procedimento che consente un nuovo ingresso nel basket solo se la nuova società da includere si troverà tra le prime 5 in classifica secondo il punteggio assegnato dall’algoritmo. Contemporaneamente, una delle società presenti nel basket deve scivolare oltre la 25° posizione. Solo in questo modo, la società col ranking più basso farà posto a una nuova all’interno del paniere, che in caso contrario si mantiene stabile.

“L’idrogeno è un tema di stretta attualità, connesso alla ricerca di nuove fonti di energia pulita", commenta Francesca Fossatelli, responsabile flow products development Italy di Vontobel. "Ci sono molte aziende che operano in questo settore, noi ne abbiamo scelte 15 per creare un paniere variegato che consenta, all’investitore evoluto, di avere un’esposizione a questo interessante e innovativo business “.