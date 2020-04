Anasf, il manuale di sopravvivenza per il cf al tempo del Covid-19

Dalle informazioni relative alle coperture straordinarie, fiscali e di reddito, messe in campo dal governo a guide relative all'attività professionale in questa difficile fase. L'Anasf, l'associazione nazionale dei consulenti finanziari guidata dal presidente Maurizio Bufi (in foto), raccoglie in una lista tutti i servizi offerti ai propri associati per fare fronte alla crisi prodotta dal Covid-19.

L’articolo 13 del Dl Liquidità prevede una deroga a quanto previsto dall’ordinaria disciplina del Fondo Centrale di Garanzia Pmi e apre anche ai cf i benefici delle garanzie previste dal decreto legge Liquidità. Secondo le regole ordinarie i consulenti, dato che svolgono attività finanziaria e assicurativa, non potrebbero beneficiare delle garanzie previste dal fondo per le Pmi. Per dare maggiore liquidità alle imprese, il decreto d'urgenza ha previsto garanzie sui prestiti richiesti dalle Pmi attraverso il potenziamento del fondo di garanzia dedicato.

Tra le misure del Decreto “Liquidità” dell’8 aprile 2020 n. 23 è previsto che l’intermediario possa sospendere le ritenute a titolo d’acconto relative ai compensi di aprile e maggio, a condizione che comunichi di voler optare per la sospensione e che attesti di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla norma.

L'Anasf ha anche pubblicato sul proprio sito la nuova guida previdenziale contenente gli aggiornamenti 2020 per i consulenti finanziari. Il manuale è un vademecum indispensabile per aggiornarsi e destreggiarsi fra contributi Inps ed Enasarco, oltre a una proporre tanti esempi pratici e una ricca sezione di Faq.

Il 16 aprile si è svolto il terzo appuntamento con i webinar Anasf. Dopo il tutto esaurito dei primi due incontri, il 9 e il 14 aprile, anche l’ultimo è andato in sold out. In queste settimane infatti l’associazione ha organizzato iniziative online per offrire ai soci la possibilità di continuare il proprio aggiornamento professionale, nel rispetto delle misure di contenimento adottate per l’emergenza sanitaria. I webinar, sono accreditati Efpa Italia, e sono a cura di Sergio Sorgi, Fondatore di Progetica, che ha offerto spunti di riflessione sul ruolo del consulente finanziario all'interno di uno scenario di crisi inatteso.

Borsa di studio Taddei: ecco la vincitrice. La XIII edizione della Borsa di studio Anasf dedicata a Ivo Taddei di 3 mila euro è stata vinta da Sofia Federici, laureata in Economia: banche, aziende e mercati con 110 e Lode presso l’Università degli Studi di Macerata, con una tesi su “Mifid II: le novità riguardanti la tutela dell'investitore. L'importanza del ruolo del consulente finanziario”.

La nuova campagna di comunicazione Ocf. “Per proseguire con fiducia, nell’attesa che torni il sereno”. È questo il messaggio veicolato dalla nuova campagna di comunicazione istituzionale di Ocf, l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari. L'associazione dei consulenti ha realizzato e pubblicato il decalogo dell’investitore, utili regole per affrontare l’emergenza e per gestire al meglio risparmio e investimenti.