Dws, 1 milione di euro agli enti caritatevoli

Dws donerà 1 milione di euro a organizzazioni caritatevoli nei paesi del mondo in cui è attiva, particolarmente colpiti dalla pandemia di Covid-19. Gli enti di beneficenza scelti sono stati nominati dai dipendenti di Dws in tutte le regioni del mondo. L'obiettivo dell'aiuto è quello di sostenere le organizzazioni che forniscono servizi di base per le persone socialmente più in difficoltà - in particolare persone senza fissa dimora e bambini.

Nel Regno Unito, ad esempio, questo coinvolge "Feeding Britain", mentre negli Stati Uniti "Feeding Americas". Anche la fondazione "Akshaya Patra" in India, paese molto colpito dalla pandemia, e l'organizzazione umanitaria "Help Refugees" beneficeranno di queste donazioni.

"Per noi è un dovere intervenire e mostrare il nostro sostegno dove possiamo e in un modo che raggiunga direttamente i più bisognosi, soprattutto in questi tempi", commenta Asoka Woehrmann, ceo di Dws. "Sono particolarmente lieto che i nostri collaboratori sostengano questo impegno e che insieme possiamo dimostrare solidarietà". Questa scelta segna anche il lancio di un nuovo e completo programma di Csr per Dws, che vede al centro un ampio impegno sociale.