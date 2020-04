Fondi, l'absolute return è l'antivirus del momento

In un periodo di altissima volatilità come questo, la formula dell'absolute return si sta dimostrando resiliente rispetto al terremoto prodotto dal Covid-19. Appare evidente mettendo a confronto la migliore performance di febbraio, secondo le classifiche di Fida Rating, con quello di marzo.

Due mesi fa Schroders conquistava il primo posto con un rendimento dell'5,78%; a marzo, la performance più alta è stata il 7,27%, registrata da Credit Suisse. Grande distanza anche tra i due secondi posti: a marzo Schroders, con il 9,9%, a febbraio, ancora una volta Schroders, con il 5,37%.

Il Multialternative In Acc in dollari di Credit Suisse conquista, dopo la mensile, anche la Top Ten trimestrale di Fida Rating con una performance del 15,71%. La segue a breve distanza Lemanik Sicav Global Strategy R in dollari americani (15,51%). Lo Schroder Gaia Blue Trend C Cap (in dollari), al sesto posto della classifica mensile, sale al terzo in quella sui primi tre mesi del 2020.

Credit Suisse

Schroders si posiziona al primo posto (5,78% di rendimento) con un fondo in dollari sull'equity azionario e titoli correlati ad azioni globali del settore tecnologico. Lo segue a breve distanza (rendimento: 5,37%) un altro prodotto absolute return di Schroders che investe nei mercati legati ai trend di mercato nei settori obbligazionari, azionari, valutari e delle materie prime. Il terzo fondo in classifica è quello di Fondaco Sgr (4,15% di rendimento), strategia ai mercati statunitensi.

Il ranking Fida-1 | Asset class, i buoni e i cattivi di febbraio

Il ranking Fida-2 | Fondi, ecco chi ha vinto a febbraio

Il ranking Fida-3 | Le strategie vincenti puntano sull'equity cinese

Il ranking Fida-4 | Bond, i migliori fondi di febbraio puntano sul lungo periodo