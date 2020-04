La Bank of India taglia gli interessi sui prestiti alle banche

L'India taglia il tasso di riferimento per aumentare la liquidità. La banca centrale indiana, riporta Adnkronos, ha ridotto un tasso d'interesse chiave e ha dato una spinta multimiliardaria per alleviare lo stress finanziario e rilanciare l'economia in difficoltà in mezzo al blocco del Coronavirus. Proprio come ha fatto l'Imola cinese il 30 marzo scorso, la Reserve Bank of India taglia il tasso dei pronti contro termine (il tasso di interesse dei prestiti dell'istituto alle banche commerciali) di 25 punti base al 3,75%, per incoraggiare le banche a utilizzare i fondi in eccesso nel sistema per i prestiti.

Il governatore della Rbi, Shaktikanta Das, ha spiegato che il provvedimento è stato quello di incoraggiare le banche a utilizzare "i fondi in eccesso negli investimenti e nei prestiti per i settori produttivi dell'economia". Das ha anche annunciato ulteriori sforzi nel suo secondo discorso da quando l'India ha iniziato il lockdown il 25 marzo per controllare la diffusione di Covid-19.

La Rbi prevede di fornire altri 500 miliardi di rupie (6,53 miliardi di dollari) attraverso operazioni di pronti contro termine a lungo termine. Le interruzioni causate dalla pandemia hanno fortemente limitato l'accesso alla liquidità per le piccole e medie imprese, comprese le società finanziarie non bancarie e gli istituti di microfinanza. "Le istituzioni finanziarie riceveranno anche l'accesso a uno speciale strumento di rifinanziamento del valore di altri 500 miliardi di rupie.", ha aggiunto il governatore. La Banca centrale alleggerirà anche l'indice di copertura della liquidità, che determina la quota di attività altamente liquide detenute dagli istituti finanziari.

L'India è il paese che preoccupa di più per quali potranno essere gli effetti della pandemia sui suoi 1,3 miliardi di abitanti e sulla sua economia. Come riportava due giorni fa l'agenzia Bloomberg, il piano di contenimento del contagio deve fare i conti anche con la resistenza di una parte della popolazione ostile ai malati di Covid e agli operatori sanitari. Molti i casi di aggressione.