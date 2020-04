Investire in petrolio con i certificati di Societe Generale

Societe Generale emette sul Sedex quattro nuovi certificati a leva fissa (due con leva +7x e due con leva +5x) che permettono di investire con leva giornaliera sul rialzo dei due principali benchmark utilizzati dai mercati finanziari sulla materia prima petrolio: il WTI e il Brent. Nel dettaglio i nuovi certificati di Societe Generale sono:

ISIN code

Sottostante

Leva Fissa

Trading code

Quotazione

Scadenza

LU2134638290

Petrolio WTI Future

Long +7x

SWTIL7

06/04/2020

17/03/2023

LU2134638456

Petrolio WTI Future

Long +5x

SL5WTI

06/04/2020

17/03/2023

LU2134638530

Petrolio Brent Future

Long +7x

SBREL7

06/04/2020

17/03/2023

LU2134638704

Petrolio Brent Future

Long +5x

SBREL5

06/04/2020

17/03/2023

Gli SG certificate a leva fissa replicano indicativamente (al lordo di costi, imposte ed altri oneri) la performance giornaliera del sottostante moltiplicata per la leva fissa positiva o negativa[2]. La Leva Fissa viene ricalcolata ogni giorno ed è valida solo intraday e non per periodi di tempo superiori al giorno (c.d. compounding effect). Questi certificati sono disponibili su Borsa Italiana (Sedex) con liquidità fornita da Societe Generale.

Questi certificati non prevedono la protezione del capitale e possono esporre ad una perdita massima pari al capitale investito. Questi prodotti sono a complessità molto elevata, altamente speculativi e presuppongono un approccio di breve termine e un monitoraggio continuo dell’investimento. Il loro prezzo può aumentare o diminuire considerevolmente nel tempo.

L'emittente dei prodotti è SG Issuer (un’entità del gruppo Societe Generale) e garantiti da Societe Generale. L’investitore è esposto al rischio di credito di Societe Generale (rating S&P A; Moody’s A1; Fitch A). In caso di default di Societe Generale, l’investitore incorre in una perdita del capitale investito. I prodotti sono soggetti alle disposizioni della direttiva 2014/59/UE in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, a seguito della cui applicazione l’investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o totale del capitale investito (esempio bail-in).

Il rendimento effettivo dell'investimento non può essere predeterminato e dipende, tra l'altro, dall'effettivo prezzo di acquisto dei prodotti nonché, in caso di disinvestimento prima della data di scadenza, dal relativo prezzo di vendita. Il prezzo dei prodotti può aumentare o diminuire nel tempo ed il valore di rimborso o di vendita può essere inferiore all’investimento iniziale. L’aliquota d’imposta attualmente in vigore per i Certificati è pari al 26%. Gli eventuali rendimenti potrebbero essere ridotti da eventuali commissioni di negoziazione addebitate dall’intermediario di fiducia dell’investitore.