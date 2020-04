“Lo sparviero” Oliva lunedì ospite di Sos Investire

“Lo sparviero” Patrizio Oliva, campione olimpico a 20 anni e campione del mondo Wba a 26, gloria nazionale della nostra boxe, sarà ospite della puntata di lunedì 20 aprile di Sos Investire. Vi domanderete cosa possa c’entrare uno dei massimi interpreti dellanoble arta livello internazionale con una trasmissione dedicata al risparmio? Il collegamento c’è ed è forte: Patrizio ha intrapreso da alcuni anni una nuova carriera e di successo come formatore di consulenti finanziari per conto di Anasf e con altri intermediari. Oliva nei suoi corsi infatti spiega ai consulenti le potenti analogie tra una carriera sportiva spesa ai massimi livelli come la sua, affrontando e superando difficoltà di ogni tipo (tra cui una microfrattura alle mani che in teoria avrebbe dovuto spingerlo a rinunciare all’attività agonistica), e alle prove quotidiane su mercati finanziari infuocati e sfidanti quale banco di prova continuo dei professionisti degli investimenti finanziari. Una puntata in diretta streaming sul canale YouTube di Economy Group e sul profilo Facebook di Investiremag.it da non perdere e che sarà condotta dal caporedattore di Investire Marco Muffato.