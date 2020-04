Mattioli nominato cfo del gruppo assicurativo Eurovita

Enrico Mattioli entra nel management di Eurovita holding come group chief financial officer. Mattioli ha iniziato la sua carriera in Generali e ha alle spalle vari ruoli di responsabilità nel settore dei servizi finanziari e assicurativi. Proviene da Cattolica Assicurazioni, dove è entrato nel 2017 con il ruolo di group Cfo.

Dal 2012 al 2017 è stato responsabile della pianificazione strategica e controllo di gruppo presso Generali e, dal 2016 al 2017, anche del bilancio consolidato. Precedentemente ha ricoperto il ruolo di analista Equity presso primarie realtà economiche e finanziarie, tra le quali Caboto (Banca Intesa), Unicredit e Deutsche Bank. Enrico Mattioli prende il posto di Paolo Polloni.