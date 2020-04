De Pessemier (State Street GA): "Ancora presto per fare previsioni"

Per Jeremy De Pessemier, senior investment strategist, Investment Strategy & Research, State Street Global Advisor, senior investment strategist, investment strategy & research di State Street Global Advisors stimare oggi come cambieranno i mercati quando la pandemia sarà finalmente passata è un azzardo.

Il settore con le migliori performance nell'attuale drawdown ha sovraperformato l'indice solamente del 12,87%. Nella crisi del 2008 si arrivò al 20%

"Stimare l'impatto finale in termini economici e di mercato di uno shock completamente esogeno come questa pandemia è altamente speculativo. Come evolverà il tasso di contagio?

Per quanto tempo dureranno le restrizioni obbligatorie in termini di distanziamento sociale? Questa incertezza si estende alle possibili risposte di politica fiscale e monetaria, tanto che ci chiediamo anche se saranno sufficienti ad attenuare l'impatto e se porteranno a conseguenze indesiderate e quali", dice il manager a Investiremag.it.

In questo scenario difficile da decifrare, esiste qualche punto fermo sul fronte degli investimenti?

Non c’è niente di chiaro. Questo straordinario grado di incertezza ha fatto registrare una forte volatilità dei mercati finanziari in tutto il mondo. Marzo, per la Cina, è stato il mese in cui si è iniziato ad alleggerire il lockdown, facendo salire anche il tasso di attività industriale; ed è stato anche il periodo in cui l’azionario (come dimostra l’andamento dell'SP&P500) ha riportato un rapido calo, seguito da un recupero di circa la metà delle perdite. Gli spread creditizi, invece, sono stati un po' più stabili, anche se è difficile osservare un andamento normale.

In altre parole, riteniamo che i mercati stiano incontrando delle difficoltà nel valutare l'ampia gamma di possibili scenari. Quello più probabile prevede un breve ma brusco calo dell’attività, dei ricavi e dei profitti, seguito dalla fine delle misure di isolamento e supportato da stimoli fiscali pluriennali.

Incoraggiamo quindi gli investitori a ricordare che si tratta di una situazione temporanea e noi, in quanto investitori di lungo termine, dobbiamo tenere a mente che la maggior parte del valore degli asset emerge nell’arco di anni e non di trimestri. Non sappiamo esattamente quando durerà il periodo di lockdown e di interruzione delle attività economiche, ma sicuramente dipenderà dalla elevata probabilità che un vaccino venga prodotto in un lasso di tempo ragionevole.

Non sorprende che gli Etf stiano registrando un incremento dei volumi in questi momenti di stress di mercato

Quali sono i tipi di investitori istituzionali che subiranno le maggiori ripercussioni? Perché?

La diffusione del virus ha finora innescato shock simultanei con effetto su domanda, offerta e settore finanziario. Gli investitori istituzionali fortemente esposti a settori colpiti dalla crisi, come le crociere, le compagnie aeree, gli alberghi e persino il settore energetico saranno i più impattati. Tuttavia è importante notare che l'attuale drawdown nasce da un contesto inusuale, caratterizzato da ampi sell-off di diversi settori e mercati.

Se guardiamo ai rendimenti dei settori, ad esempio, osserviamo che sono stati molto più ridotti rispetto ai drawdown precedenti e questo è un segnale del fatto che gli investitori cercano liquidità per avere un certo grado di sicurezza in un contesto di mercato incerto. Il settore con le migliori performance nell'attuale drawdown ha sovraperformato l'indice solamente del 12,87% (fino al 20 marzo 2020). In situazioni analoghe del passato, come la grande crisi finanziaria e la bolla delle dot.com, il settore con le migliori performance aveva sovraperformato l'indice MsciWorld rispettivamente del 20% e del 32%.

In generale, più il virus si diffonde, maggiore sarà il numero di “arresti improvvisi” delle attività economiche in tutto il mondo, più difficile sarà per le politiche monetarie attutire il colpo, e più tempo ci vorrà perché i mercati si riprendano. L'interruzione delle catene di approvvigionamento e il rallentamento della crescita porteranno a un declino degli utili e a una maggiore difficoltà di emettere debito: l'implicazione di questi sviluppi è che, nonostante la diminuzione dei rendimenti obbligazionari, le condizioni finanziarie si inaspriranno per gli emittenti societari più deboli.

Di conseguenza una grande quantità di debito societario investment grade dovrà affrontare un rischio considerevolmente più elevato di declassamento, dovuto all'inevitabile rallentamento dell'economia globale. Qualsiasi esposizione significativa a questi emittenti declassati potrebbe danneggiare gli investitori istituzionali.

Quali saranno le ripercussioni sugli Etf?

Visto che i portafogli modello stanno correggendo le posizioni, gli Etf azionari e obbligazionari sono spesso utilizzati per effettuare rapidi aggiustamenti. Non sorprende quindi che gli Etf stiano registrando un incremento dei volumi in questi momenti di stress di mercato. Negli ultimi cinque giorni di marzo, il volume degli Etf scambiati si è attestato a 1,1 trilioni di dollari, ovvero 220 miliardi di dollari al giorno - un aumento del 158% rispetto allo scorso anno.

Infatti, nello stesso periodo, il volume degli Etf scambiati come percentuale di tutti i volumi di scambio negli Stati Uniti è stato in media del 36% - in aumento rispetto a una media del 26% del 2019. Inoltre, in 16 giorni consecutivi, i volumi scambiati degli Etf obbligazionari negli Stati Uniti si sono attestati a oltre 30 miliardi di dollari, un record che ha ampiamente superato la media giornaliera tipica, di soli 11 miliardi di dollari.

È inoltre importante notare che ci sono stati Etf scambiati a premio e a sconto in tutte le asset class, soprattutto tra gli obbligazionari. Questi scostamenti di prezzo sono essenzialmente dovuti alle differenze di valutazione e ai limitati volumi di scambio delle obbligazioni sottostanti rispetto ai prezzi di mercato a cui gli investitori di Etf sono disposti a negoziare.

Questo ha fatto sì che i prezzi di mercato degli Etf obbligazionari siano stati scambiati con uno sconto rispetto al Nav che si basa su prezzi non in tempo reale delle obbligazioni sottostanti e forse non riflette le informazioni più aggiornate. Tuttavia, in seguito al recente rally di mercato dovuto alle azioni di stimolo dei policy maker, alle copertura delle posizioni corte e al comportamento di acquisto degli investitori istituzionali, gli scostamenti tra premio e sconto si sono ridotti”.

Come state riposizionando i portafogli?

La domanda fondamentale non è come sarà il mondo nel secondo trimestre, ma piuttosto quale sarà la situazione a settembre. Più a lungo persiste l'epidemia, più alti saranno i costi economici, con la possibilità che il rischio rimanga elevato in tutte le asset class. Tuttavia il lato positivo è che una volta che la diffusione del virus si sarà placata, ci aspettiamo che molti governi sostengano le proprie economie con uno stimolo fiscale coordinato, in modo che l'attività economica possa riprendere rapidamente.

Nel frattempo, l'elevato grado di incertezza ci porta ad adottare un approccio cauto. In questo contesto, all'interno dei nostri portafogli multiasset e legati al regime di mercato, abbiamo ridotto le posizioni negli asset più rischiosi, come l’azionario, e ci siamo spostati verso i tradizionali beni rifugio, oro e Treasury a lungo termine.