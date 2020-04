Arrivano le nuove segnalazioni di abusi finanziari dai vari mercati europei e non dalle autorità di vigilanza omologhe della italiana Consob. Riguardo a quelle provenienti dal Belgio, l'organismo diretto da Paolo Savona informa che l'autorità di vigilanza Fsma mette in guardia dalla presenza di alcuni soggetti che si stanno rivolgendo ai risparmiatori attraverso "pubblicazioni sui social media e articoli di stampa trasmettendo false dichiarazioni e interviste di personaggi pubblici che lodano determinati investimenti finanziari".

"Queste pubblicazioni e articoli di stampa", scrive l'authority italiana, "circolano anche tramite pubblicità sponsorizzate. Lo scopo di questa pratica è di rendere credibili le offerte di investimento utilizzando inconsapevolmente l'immagine di personaggi noti nei settori business, sport o media". Ma dietro queste pagine patinate sponsorizzate si nascondo "soggetti che sono stati precedentemente oggetto di segnalazione da parte della Fsma in quanto non autorizzati alla prestazione di servizi di investimento".

L'autorità di vigilanza belga mette in guardia i risparmiatori italiani anche "da truffe effettuate sfruttando l'attuale situazione di incertezza economica dovuta all'espandersi del Covid-19. Tali truffe vengo attuate sfruttando i mezzi di comunicazione come telefono, e-mail e in generale attraverso il web. In particolare vengono proposti, da soggetti non autorizzati, investimenti ad alto rendimento in beni cosiddetti sicuri in alternativa alle tradizionali forme di investimento, a volte utilizzando il metodo del phishing. Si ha notizia che vengano in tal modo offerte anche maschere protettive, e proposte raccolte fondi fraudolente a favore delle vittime e a favore della ricerca per la scoperta del vaccino".

Segnalate da Fca (Gran Bretagna). Investment Supermarket / Eclipse Marketing Limited (https:// theinvestmentsupermarket.com/ faq) con sede dichiarata a Londra; Investor Supermarket (www.investorsupermarket.co.uk );

Credit Finance / Credit Finance Ltd (e-mail: Customerserviceloanshelpline@ gmail.com; Loanlenderskltd@googlegroups. com; u.kloanteam85@gmail.com; sendpaymentproof@gmail.com; customerservicesukloansteam@ gmail.com; thecustomerservieloanhelpline@ gmail.com; loanfile78@gmail.com; headofficeloandepartment@ gmail.com) con sedi a Londra e Manchester; FX Goat / @_samfx _ (account instagram: FX Goat - @_samfx_ https://www.instagram.com/_ samfx_/?hl=en).

La segnalazione di Fma (Austria). Digital Exchange Limited/ Securex Plus Solutions Eood (www.united-lb.com) con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria). Il sito internet era stato già segnalato dalla Fma con riferimento alla società United LondonBrokers (www.united-lb.com) con sede a Londra (vedi "Consob Informa" n. 12/2020).

La segnalazione di Cssf (Lussemburgo). Essential / Essential Portfolio Selection (ww.eps-gestion.com), il cui sito internet era stato già segnalato dalla Cssf (vedi "Consob Informa" n. 14/2020).

La segnalazione di Atvp (Slovenia). L'autorità di vigilanza della Slovenia mette in guardia i risparmiatori dall'acquistare titoli emessi dalla società DecaCare d.o.o. alcuni dei quali non soggetti all'obbligo di prospetto e caratterizzati da alta rischiosità.