Equita, Ferrari responsabile equity capital markets

Dal prossimo 1 giugno 2020, Andrea Ferrari entrerà a far parte della investment bank indipendente italiana, Equita, come responsabile equity capital markets. Farà parte del team di global financing, l'area di investment banking della società guidata dall'amministratore delegato, Andrea Vismara.

Ferrari (in foto) vanta 15 anni di esperienza nell’investment banking, di cui gli ultimi 10 trascorsi in Morgan Stanley dove ha ricoperto il ruolo di responsabile equity capital markets per Italia ed Olanda. Prima di Morgan Stanley, Andrea Ferrari ha lavorato nei team di investment banking di Merrill Lynch ed Equity Capital Markets di Unicredit. Nel corso della propria carriera ha partecipato ad oltre 100 operazioni di equity capital markets in 10 Paesi, per un controvalore superiore a 110 miliardi di dollari.