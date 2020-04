IwBank rinnova il cda, Cuomo nominato presidente

L’assemblea dei soci di IwBank (gruppo Ubi) rinnova il consiglio di amministrazione e affida ad Andrea Cuomo la carica di presidente. Cuomo, dopo un lungo percorso all’interno della società di componenti elettronici a semiconduttore, STMicroelectronics, che lo ha portato a ricoprire l’incarico di executive vice president dei progetti speciali, è attualmente presidente del comitato esecutivo di Sacertis Knowledge, gruppo svizzero specializzato nel monitoraggio e nella diagnostica di strutture di ingegneria civile. Da maggio 2019, è membro del consiglio di amministrazione di Ubi Sistemi e Servizi, la società del gruppo Ubi cui sono demandate le attività di It, di acquisti e di gestione immobiliare.

Cuomo subentra a Massimo Capuano, presidente della banca dal 2013 fino a fine mandato scaduto a marzo. Il cda di IwBank ha visto l’ingresso di quattro nuovi consiglieri che si affiancano al coo e vice direttore generale vicario, Elvio Sonnino, e a Frederik Geertman, vice direttore generale e cco di Ubi. I nuovi arrivi sono Elisabetta Beatrice Cugnasca, Antonella Della Rovere, Leonardo Rubattu e Paolo Prandi, che in IwBank assume anche la carica di presidente del comitato di controllo per la gestione.

I currucula dei nuovi consiglieri. Con una lunga esperienza da consulente, manager e imprenditore (McKinsey, Pepsi Cola, Idee Commerciali e gruppo Rivarossi), Prandi è oggi professore a contratto presso l’Università degli Studi di Teramo, dove insegna Economia degli intermediari finanziari e Gestione del rischio nelle aziende sanitarie, oltre a essere commercialista, revisore Legale, amministratore indipendente e presidente di organi di controllo e organismi di vigilanza anche di varie società quotate.

Elisabetta Beatrice Cugnasca, dopo il ruolo di head of group internal audit nel gruppo Autogrill, è stata investor relation & communication director di Space Holding, società di investimento per lo sviluppo di aziende private italiane ad alto potenziale di crescita. Da marzo 2014 è presidente dell’associazione italiana investor relations (Air). Cugnasca è anche docente presso Borsa Italiana e l’Università Iulm e membro del comitato Investimenti di Italia Venture I, un fondo di venture capital di Cdp Venture Capital SGR – Fondo Nazionale Innovazione.

Antonella Della Rovere è partner di Crowe Valente in cui è responsabile dello sviluppo delle relazioni con grandi imprese e istituzioni. In precedenza, ha svolto un'intensa attività professionale in banche, società di assicurazione e di consulenza. Da molti anni svolge attività di ricerca presso Università e scuole di formazione post-universitaria ed è autore di numerose pubblicazioni.

Professore associato di finanza digitale alla Luiss Business School, Leonardo Rubattu vanta una ventennale esperienza nel settore bancario. Durante i suoi 10 anni nel gruppo bancario Iccrea, otto dei quali nella posizione di direttore generale, ha progettato un profondo riposizionamento strategico, curando l’implementazione di rilevanti innovazioni nell’arena digitale e fintech.