Jupiter Am affida a Monastero il segmento retail italiano

Marco Monastero è il nuovo head of retail sales per il mercato italiano dell'asset manager Jupiter. La nomina diventerà effettiva a partire dal 16 aprile. Nel suo ruolo, Monastero riporta direttamente ad Andrea Boggio, country head per l’Italia e deputy head of continental European sales, e sarà responsabile della gestione e della crescita del segmento retail.

Monastero entra in Jupiter dopo un’esperienza quinquennale in Kairos Partners Sgr, dove ha ricoperto il ruolo di senior sales manager, specializzandosi nella promozione e gestione delle vendite per i segmenti retail, istitutional e wholesale. In precedenza, è stato retail sales executive director presso l’ufficio di Milano di Goldman Sachs Am e senior key client portfolio manager di Banca Fideuram. Laureato in Economics presso l’Università Bocconi di Milano, ha conseguito nel 2006 la certificazione CFA.