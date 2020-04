La doppia chanche di B. Mediolanum per investire sulla volatilità

Banca Mediolanum lancia Double Chance, una strategia di investimento rivolta ai clienti interessati investire nei mercati finanziari, sfruttando gli effetti della volatilità. Consente di usufruire di una doppia opportunità: entrare in modo graduale nei mercati mondiali beneficiando al contempo di un rendimento certo e interessante, fino al 2% annuo lordo, sul conto Double Chance.

Il funzionamento è semplice: l’intera somma destinata all’investimento confluirà inizialmente su un conto corrente tecnico, remunerato fino al 2% annuo lordo sulla sola giacenza residua non ancora investita. Il tasso varia in base alla tipologia di investimento, azionario o obbligazionario e alla durata del piano, con l’accredito degli interessi direttamente sul conto corrente ordinario.

Attraverso un piano programmato di versamenti, due volte al mese, importi costanti verranno trasferiti, fino a esaurimento dell’intera somma inizialmente versata dal conto Double Chance in una selezione di prodotti e servizi distribuiti da Banca Mediolanum - fondi Best Brands, Challenge Funds e Sistema Fondi Italia ,– a prodotti di investimento assicurativi – My Life, My Life Wealth e My Life Wealth Extra – e al servizio di gestione individuale di portafogli, My Style.

"Se riuscissimo ad alzare lo sguardo dalla cronaca dei prossimi mesi per vedere dove saremo tra qualche anno, vedremmo il ritorno alla normalità", commenta Stefano Volpato, direttore commerciale di Banca Mediolanum.