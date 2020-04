Petrolio, il gigante Hin Leong ha nascosto 800 milioni di perdite

800 milioni di perdite nascoste agli investitori. A tanto ammonta, secondo le informazioni raccolte da Bloomberg dall'indagine in corso, l'ammanco nel bilancio pubblico del colosso di trading petrolifero di Singapore, Hin Leong, fondato da Lim Oon Kuin, (in foto) conosciuto come O.K. Lim. Ma non è escluso che la cifra reale sia anche più elevata. Il terremoto in casa Lim, sotto un peso debitorio che businesstimes.com stima in 4 miliardi di dollari, rischia di portare la lsocietà alla bancarotta.

Ipotesi di frode a parte, è stato lo tesso Lim Chee Meng, figlio unico del fondatore, ad ammettere che la società ha ha posto a garanzia di alcuni prestiti bancari la vendita di alcuni dei milioni di barili di olio raffinato. Questo azzardo ha contribuito ad incrementare il deficit di scorte, oltre a creare buchi miliardari su altri fronti debitori bancari, mettendo a rischio gli stessi istituti di credito. Hin Leong e Ocean Tankers (altra società della famiglia Lim) hanno presentato entrambe domanda di protezione giudiziaria dai creditori venerdì scorso.

La società della famiglia Lim ha dichiarato, al 31 di ottobre scorso, un patrimonio netto positivo di 4,56 miliardi di dollari e un utile netto di 78 milioni. Le passività totali hanno raggiunto i 4 miliardi a inzio aprile, mentre gli attivi sono a quota 714 milioni, "lasciando un buco di almeno 3,34 miliardi", scrive Bloomberg. Bloomberg ricorda che Hin Leong non è l'unica grande società di Singapore operante nel commercio di greggio a tremare sotto i colpi del tracollo del prezzo al barile di queste settimane, causato dalla pandemia di Covid-19. Noble Group e Agritrade sono altri due esempi.