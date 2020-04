Come anticipato da Investiremag.it, riprendendo una indiscrezione data dal Financial Times, la Commissione europea pensa ad una bad bank dove far confluire tutti quei debiti che le imprese contrarranno oggi con le banche per fronteggiare la crisi di liquidità e che non saranno in grado di onorare una volta finita la fase dell'emergenza. Un'ipotesi che, secondo il quotidiano finanziario statunitense, è stata presentata a Bruxelles dalla Banca centrale europea in vista di una fortissima dilatazione del debito corporate.

In realtà la banca in cui concentrare le passività accumulate dai paesi dovrebbe servire non solo per il post-emergenza. L'idea potrebbe essere quella di concentrare in pancia anche i crediti deteriorati residui delle passate crisi, presenti ancora nei bilanci delle banche non solo italiane, ma anche greche, cipriote e del Portogallo.

Ne ha parlato stamattina il portavoce della Commissione Europea, Eric Mamer, durante un incontro con la stampa rispondendo a chi gli domandava delle resistenze da parte dell'assemblea guidata da Ursula Von De Leyer (in foto) al progetto. Il portavoce ha confermato il no di Bruxelles all'idea, l'esecutivo non sta lavorando su un'ipotesi del genere, ha spiegato Mamer. Piuttosto, è stato ripreso in mano un documento del marzo 2018, dedicato alla creazione di società di asset management in cui far confluire le passività, ma non a livello comunitario, bensì nazionale.

L'idea di un canale a disposizione delle banche più appesantite dalle passività, trova il consenso del capo economista di Unicredit Research, Erik Nielsen, che ritiene sarebbe ideale la costituzione di una struttura simile a quella che fu creata negli Usa durante l'amministrazione di Barak Obama: il Tarp, ossia Troubled assets relief program. "È una lezione di importanza critica, appresa dagli Usa durante la crisi finanziaria", commenta Nielsen. Unicredit Research ritiene che stia per arrivare la "madre di tutte le recessioni".