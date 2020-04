Crollo greggio, Deutsche Bank: Necessario ridurre la produzione Usa

Continua il crollo del prezzo del petrolio, dopo che ieri, per cause tecniche e per l'eccesso di scorte, il greggio ha registrato per la prima volta nella storia un prezzo negativo. Il future sul Wti con scadenza a giugno segna un tonfo del 24% a 15,4 dollari al barile e quello sul Brent un calo del 20% a 20,2 dollari.



I paesi Opec dovranno fare i conti con prezzi negativi almeno fino alla fine di maggio

Il mercato petrolifero è stato colpito dalla tempesta perfetta che vede gli Stati Uniti come l'epicentro sia per l'eccesso di offerta che per gli effetti economici della pandemia di coronavirus, sottolinea Deutsche Bank in una analisi in cui emmonisce come "stress simili potrebbero verificarsi in altre regioni, ma potrebbero non essere così evidenti a causa di dati e prezzi di mercato meno trasparenti".

La ricerca dell'istituto di credito, ripresa da Adnkronos, evidenzia "un segnale ribassista nei prezzi di vendita ufficiali dell'Opec per maggio (in Arabia Saudita, Kuwait, Iraq) che sono calati rispetto ad aprile" e quindi "prevediamo che i fondamentali estremamente deboli persistano per almeno il mese successivo".

Di qui la possibilità di "prezzi negativi nuovamente a prima della fine di maggio". E siccome "l'Opec+ ha fatto il massimo" sul fronte del taglio della produzione "e la ripresa della domanda globale è ancora di là da venire, il prossimo passo più logico sarà un più doloroso aggiustamento dell'offerta non Opec", ovvero una netta riduzione dell'output degli Stati Uniti, con pesanti impatti su compagnie petrolifere già sotto fortissima pressione finanziaria.

Il Covid-19 sta colpendo tutti i paesi produttori. La fragilità del Nord America era stata evidenziata anche dallo studio di un'altra banca: Ubp aveva previsto gravi e immediati effetti "per l'industria americana dello scisto, con lo shale oil troppo costoso da estrarre e la maggior parte delle società del settore fortemente indebitate", scriveva a marzo la equity analyst, Névine Pollini.

La conferma di questa lettura arriva anche da Nadège Dufossé, head delle asset allocation of Candriam e Florence Pisani, global head delle ricerche economiche. "Un recente sondaggio della Federal Reserve di Dallas", scrivono, "ha rilevato che, in Texas, New Mexico e Louisiana, i prezzi del Wti devono essere in media tra i 23 e i 36 dollari al barile per coprire i costi operativi dei pozzi esistenti. Alcuni produttori sono riusciti a coprire in parte le vendite della loro produzione sui mercati dei futures, ma i prezzi del petrolio attualmente bassi porteranno probabilmente a svalutazioni di asset e fallimenti".

Per Candriam "il calo del prezzo del petrolio riflette alcune preoccupazioni a breve termine per lo stoccaggio", e condividono la previsione di Deutsche Bank sul ribasso dei prezzi fino a giungo. "La riduzione della produzione è già stata concordata, ma non sarà sufficiente a maggio/giugno, a causa della caduta libera della domanda e del forte aumento delle scorte".

Lo stesso vale per la necessità di un taglio alla produzione Usa. "Questo scenario convalida la strategia saudita. Il crollo dei prezzi eliminerà infatti dal mercato molti produttori statunitensi, costringendo gli Stati Uniti a contribuire all'adeguamento al ribasso della produzione mondiale". Secondo le stime di Dufossé e Pisani, "questa situazione colpirà sia i titoli azionari, soprattutto del settore energetico, sia il mercato obbligazionario toccando in particolare il segmento dell’high yiled Usa. Infine, prevediamo un impatto sull'inflazione e sui tassi".