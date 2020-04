Fabrik e Soisy insieme per il social lending e i pagamenti rateali

Fabrick implementa la sua piattaforma open banking con la soluzione di Soisy per allargare la propria offerta al finanziamento degli acquisti in modalità P2P lending, permettendo agli investitori privati di investire nel credito originato dal finanziamento degli acquisti di privati, di fatto abilitando un’offerta di finanziamento. Tra i soggetti interessati potranno esserci anche banche e altre istituzioni finanziarie.

L'integrazione parla anche agli e-commerce e alle catene retail offrendo la possibilità di aumentare le conversioni, la finalizzazione di acquisti di importo più alto e di ampliare così la gamma di soluzioni di pagamento per il cliente finale.

Fondata nel 2015, Soisy, guidata dall'ad Pietro Cesati, è una startup fintech di pagamenti rateali online finanziati via P2P lending. Mette in contatto investitori per finanziare acquisti rateali di privati, fatti su piattaforme e-commerce e in negozi convenzionati, permettendo alla vendita online e ai negozi di incrementare le vendite e lo scontrino medio e agli acquirenti di ottenere un prestito a condizioni più vantaggiose rispetto al tradizionale canale bancario.

La piattaforma Soisy è digitale e non prevede mediatori, intermediari creditizi, filiali o agenzie sul territorio, abbattendo i costi rispetto a quelli di banche e finanziarie. Un meccanismo molto semplice ed efficace: gli investitori anticipano il denaro agli e-commerce, questi incassano subito e gli acquirenti restituiscono il finanziamento, ripagando ogni mese capitale e interessi. Dal 2018, Soisy fa parte del Fintech District italiano.

“Il mercato finanziario, infatti, oggi deve far fronte alle richieste di una clientela sempre più evoluta ed esigente", commenta Paolo Zaccardi, ceo di Fabrick. "Da questo presupposto nasce la proposta congiunta di Fabrick e Soisy, una risposta all’esigenza dell’utente finale di finanziare i propri acquisti attraverso una soluzione innovativa ed efficace che e-commerce, retailer ed Istituti possono integrare in tempi rapidi e con investimenti molto ridotti”.