Goldman Sachs Am lancia un fondo globale sulle società sostenibili

Goldman Sachs Am annuncia il lancio di un fondo che investe sulle società internazionali che rispettano i principali temi in ambito ambientale, generando un apprezzamento del capitale di lungo periodo.

Il Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio si concentrerà su imprese che, secondo il team di gestione, possono favorire una maggiore sostenibilità ambientale e che sono ben posizionate per trarre benefici dai trend di lungo periodo della domanda. Si tratta di società che rispettano e sostengono cinque temi chiave in materia ambientale: energia pulita, utilizzo efficiente delle risorse, consumo e produzione sostenibile, economia circolare e sostenibilità delle risorse idriche.

Il fondo è gestito dal team global equity dell'asset manager del gruppo Goldman Sachs, guidato da Alexis Deladerrière (in foto), attraverso un approccio di investimento comprovato nel tempo e basato sulla scelta dei singoli titoli (bottom-up), che integra i fattori Esg e in tema di investimenti con impatto sociale all’interno dei processi decisionali. Il team potrà contare sul supporto dei team fundamental equity e Esg & Impact investing and strategy della società, costituiti rispettivamente da 80 e 40 professionisti.

"Stiamo iniziando a vedere un cambiamento nei comportamenti di governi, imprese e consumatori", commenta Luke Barrs, responsabile client portfolio management per il comparto fundamental equity di Goldmand Sachs Am dell’area Emea. "Nonostante questi sforzi, è probabile che la maggior parte dei principali obiettivi in ambito ambientale non venga raggiunta a livello globale".

"Le società in grado di offrire con successo nuove soluzioni a questi problemi", continua, "possono beneficiare di trend favorevoli della domanda che, a nostro avviso, possono sostenere l'apprezzamento del capitale nel lungo termine. Riteniamo inoltre che le aziende in grado di contribuire alla promozione di una maggiore sostenibilità ambientale siano ben posizionate per conseguire performance positive”.

“Tutti i nostri cinque temi fondamentali relativi all'impatto ambientale sono sostenuti da alcune delle transizioni di maggior rilievo a cui stiamo attualmente assistendo in ambito economico, tra cui lo sviluppo delle energie alternative, l’aumento dei veicoli elettrici e autonomi e l'evoluzione delle smart city", conclude Barrs. "Questi temi sono destinati a beneficiare di un forte slancio, creando una serie di opportunità di investimento dinamiche e di lungo termine per gli investitori”.

Il fondo è un nuovo comparto armonizzato Ucits di Goldman Sachs Funds Sicav con sede in Lussemburgo. È registrato per la vendita in diversi paesi europei per i clienti istituzionali e retail. In Italia sono al momento disponibili le classi di azioni dedicate agli investitori istituzionali; a breve saranno commercializzate anche le classi di azioni retail.