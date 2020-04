Intesa tra Bnp Paribas Securities Services e BlackRock Solutions per la gestione degli investimenti

Bnp Paribas Securities Services e BlackRock Solutions hanno stretto un accordo strategico che permetterà di fornire soluzioni integrate per la gestione degli investimenti alla clientela attraverso la piattaforma Aladdin. La partnership permetterà a Bnp Paribas Securities Services di incorporare i servizi di middle office, l'amministrazione dei fondi e i servizi di custodia all’infrastruttura di Aladdin. L'obiettivo è fornire un'unica soluzione per la gestione degli investimenti.

Attraverso questa partnership, la società di servizi di post trading per i clienti istituzionali italiani e esteri sarà in grado di offrire servizi in outsourcing di middle office mantenendo L’Ibor (investment book of records) di Aladdin come fonte per la gestione dei dati.

Questa collaborazione estende il rapporto esistente tra le due società. Bnp Paribas Securities Services, cliente di eFront dal 2007, si avvarà di eFront Invest per fornire soluzioni di gestione patrimoniale a gestori di fondi di investimento alternativi. eFront è stato acquisito da BlackRock nel 2019.

“Siamo felici di entrare a far parte della rete di Aladdin", commenta Arnaud Claudon (in foto), head of asset owners and managers cient lines dell'azienda del guppo Bnp Paribas. "Il sistema è già attivo e progettato congiuntamente con Bnp Paribas Am e unirà tutti i vantaggi di una piattaforma di front office con le nostre capacità di middle e back office, congiuntamente a tutte le nostre specifiche competenze locali”.

Soddisfatto anche Sudhir Nair, responsabile globale di BlackRock’s Aladdin business. “Siamo lieti di dare il benvenuto a Bnp Paribas Securities Services nella nostra rete, rafforzando l’attuale e già solida partnership con eFront. Siamo particolarmente entusiasti di collaborare con questa società per sfruttare al meglio la piattaforma e offrire servizi di middle office, dando ai nostri clienti comuni un modello operativo flessibile e trasparente".