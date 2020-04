Kames Capital, uno specialista in titoli Usa nel team equity

Kames Capital rafforza il team azionario, portandolo a 28 componenti con l'ingresso di Andrei Kiselev come investment manager specializzato nell’azionario Usa. Kiselev sarà basato negli uffici della società a Edimburgo e riporterà a Stephen Adams, head of equities della società di investimenti.

Kiselev si unisce a Kames dopo aver concluso la sua esperienza in Border to Coast Partnership, dove ricopriva il ruolo di senior research manager per l’equity globale. In precedenza, ha lavorato come gestore di investimento presso Baillie Gifford, impegnato nelle strategie regionali e globali della società e per tre anni nella gestione del fondo azionario statunitense della società.

“Andrei porta con sé un’ampia conoscenza dell’universo azionario Usa e la sua entrata ci permette di ampliare il nostro ambito di ricerca nella regione", commenta Stephen Adams. "Continuiamo a registrare interesse per le nostre soluzioni equity e ci impegniamo affinché i nostri clienti abbiano a disposizione un solido di team di esperti”.