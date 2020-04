Banca Mediolanum, 15 i nuovi banker inseriti nel mese di marzo

Sono 15 i nuovi banker inseriti nel mese di marzo, che, con il loro ingresso, rafforzano la rete di family banker di Banca Mediolanum, guidata dal direttore commerciale Stefano Volpato. Dei 15 nuovi acquisti, si segnalano, in particolare: 2 profili provenienti da altri istituti finanziari e 2 professionisti dal settore assicurativo per il ruolo di family protection specialist, professionisti specializzati nel ramo danni.

Nel primo trimestre, quindi, si registra l’inserimento complessivo di 42 nuovi banker, di cui 7 ex bancari e 4 professionisti dal mondo assicurativo. I 2 nuovi family protection specialist opereranno in Lombardia. Mentre in Friuli Venezia Giulia, in particolare a Trieste, si inserisce Alessandro Stocca che lascia Copernico Sim. Infine in Emilia Romagna, sulla piazza di Bologna, approda Gabriella Scorzelli, che esce da Ubi Banca.