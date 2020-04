Google è pronta a lanciare la sua carta di debito

Google è prossima al debuto nel settore delle carte di debito fisiche. Secondo l'indiscrezione, data dal Corriere della Sera online riprendendo un articolo del portale di tecnologia TechCrunch, la carta in arrivo sarà valida negli Stati Uniti e si appoggerà ai sistemi Visa, Citibank e Stanford Federal Credit Union. Il colosso delle ricerche sul web non ha confermato nè smentito la notizia.

Secondo TechCrunch, la carta di debito di Google corrisponderà a una versione fisica del sistema di pagamenti Google Pay, permettendone l'inegrazione nei dispositivi mobile permettendo trasferimenti di denaro da altri sistemi come PayPal.

Oggi sembra che consumatori americani abbiano preso confidenza con società tecnologiche nei panni di istituti di credito. Pensiamo al precedente di Apple che, in collaborazione con Goldman Sachs, lo scorso dicembre, ha lanciato una carta sia digitale che fisica e compatibile con le applicazioni proprietarie Wallet e Apple Pay. La differenza tra la carta Google e la Apple sta nella funzione: la prima è una carta di debito, la seconda di credito.

L'approdo di Google alla carta di credito è il frutto di un percorso che la società ha avvitato da tempo. A metà novembre scorso, infatti, l'azienda del ceo Sundar Pichai (in foto) ha stretto un accordo con Citigroup per il lancio di Cache: un conto corrente progettato anche per la richiesta di prestiti.