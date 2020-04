La resilienza delle strategie azionarie tematiche a impatto

"La crisi generata dal Covid19 continua a tenere sotto scacco l'economia, i mercati finanziari e i responsabili politici. Per gestire l’attuale contesto di mercato senza perdere di vista gli obiettivi di lungo periodo occorre identificare temi di investimento intrinsecamente resilienti. Anche in una ipotetica fase 2 dei mercati finanziari". Commento a cura di Nn Ip.

Il settore healthcare, esempio di tematica ad impatto resiliente. Un esempio è a strategia di Thermo Fisher Scientific

Con questa visione, Nn Ip ritiene che le aziende che offrono soluzioni alle sfide globali e riducono al minimo i rischi Esg sono meglio posizionate per prosperare nella transizione verso un mondo più sostenibile, anche in periodi di non facile lettura come quelli attuali.

I tre fondi tematici a impatto di Nn Ip (Health and Well-Being, Smart Connectivity e Climate & Environment) non solo sono in linea con alcuni dei principali temi emersi durante l’emergenza Covid-19 ma, essendo legati ad alcuni degli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg) dell’Onu, investono in aziende che offrono soluzioni chiare alle minacce future.

Si tratta di realtà che sono e saranno meglio posizionate per resistere a un panorama mutevole in virtù del loro forte potenziale in termini di crescita, soluzioni innovative e di un focus su cambiamenti sociali a lungo termine. Questo approccio può portare a rendimenti finanziari interessanti, una crescita superiore alla media e a benefici sociali misurabili.

Questo tipo di società sono meno sensibili alle oscillazioni economiche e ai crescenti costi di finanziamento che si verificano a seguito dell'epidemia del virus. Inoltre, dato il mandato di investire in società ad impatto positivo, queste strategie tendono ad evitare i settori a leva finanziaria che sono più esposti ai cicli economici e alle condizioni del mercato del credito, come ad esempio l'energia, il settore bancario e quello minerario.

Una delle caratteristiche chiave delle strategie azionarie di investimento a impatto è la capacità di misurare e rendicontare il contributo degli investimenti sottostanti al raggiungimento degli Sdg concordati dalle Nazioni Unite. Nn Ip, in qualità di pioniere negli investimenti responsabili, sin dall’inizio e durante tutto il periodo di investimento, si impegna a portare avanti una costante attività di engagement con il management delle società in cui investe, al fine di ottimizzare ulteriormente i risultati e condividere le best practise di mercato.

Thermo Fisher Scientific, ad esempio, è il leader mondiale nella produzione di strumenti, materiali e software per l'industria farmaceutica e biotecnologica. È uno dei maggiori produttori di kit di preparazione del campione, un elemento cruciale nei test diagnostici per il virus.

Negli Stati Uniti ha inoltre ricevuto un'autorizzazione all'uso emergenziale (Eua) per il loro nuovo test, che può fornire i risultati entro quattro ore, con notevoli benefici per i pazienti e per il sistema sanitario. La società sta compiendo ingenti sforzi produttivi per ampliarne l'accesso, aumentando la produzione fino a 2 milioni di test alla settimana.

Danaher è un altro buon esempio di azienda ad impatto positivo in grado di offrire un piccolo contributo per superare questa pandemia. Come Thermo Fisher, Danaher fornisce kit di test Covid-19 ai laboratori di riferimento statunitensi. IDT, una delle sue filiali, prevede di produrre 5 milioni di test alla settimana.