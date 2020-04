Rosti (Vanguard) è il prossimo ospite di Sos Investire

L'ospite di Sos Investire di giovedì 23 aprile sarà il manager alla guida di Vanguard in Italia, Simone Rosti. Il caporedattore di Investire, Marco Muffato, affronterà con il numero uno della società statunitense di invesitmenti del ruolo che gli Etf stanno ricoprendo in questa difficile fase per i mercati finanziari. L'appuntamento, come sempre, è fissato alle 18.30, in diretta streaming sul canale YouTube di Economy Group e sulla pagina Fb di Investiremag.it.