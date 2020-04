Ardian diventa socio di minoranza del gruppo Euro 4X4 Parts

Ardian, ha acquisito una quota di minoranza del gruppo Euro 4X4 Parts, produttore e distributore di ricambi, attrezzature e accessori per veicoli fuoristrada. L'operazione di m&a della società di investimento di private equity indipendente francese coincide con l'acquisizione da parte del gruppo operativo nell'automotive di Japocat, società specializzata nell'importazione e distribuzione di componenti di ricambio per l'industria automobilistica, con particolare attenzione ai produttori asiatici e ai veicoli fuoristrada. Le parti non hanno comunicato l'entità economica delle rispettive acquisizioni.

L’investimento di Ardian apre per Euro 4X4 Parts nuove prospettive di crescita organica ed esterna diventando uno degli operatori leader nel mercato di riferimento. La società vende sia a clienti privati che a professionisti attraverso canali online e sedi fisiche, dislocate in Francia e all'estero.

L'acquisizione di Japocat da parte del gruppo crea valore grazie alle sinergie in termini di gamma di prodotti, target di clienti e presenza geografica. Sinergie che i due gruppi sfrutteranno per rafforzare sia la propria presenza sul mercato spagnolo e nordeuropeo, e sia per ampliare le modalità di distribuzione, in particolare attraverso il lancio di un nuovo sito web.

In precedenza Euro4x4parts aveva acquisito Adl, società specializzata nella vendita di ricambi per veicoli. Inizialmente posizionato come puro Internet player, il Gruppo ha lanciato un "click to mortar", disponibile in Francia e all'estero. Il gruppo industriale impiega attualmente circa 80 persone in 8 sedi, di cui 6 al di fuori della Francia continentale.