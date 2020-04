Azimut, arriva il dividendo di 1 euro

L’Assemblea ordinaria dei soci di Azimut Holding ha autorizzato all’acquisto anche in più tranche fino ad un massimo di 14 milioni di azioni ordinarie Azimut Holding pari al 9,77% dell’attuale capitale sociale, tenendo conto delle azioni già in portafoglio al momento dell’acquisto. Il prezzo di acquisto sarà ad un prezzo minimo unitario non inferiore al valore contabile implicito dell’azione ordinaria Azimut Holding e massimo unitario non superiore a 35 euro. L'Assemblea ha inoltre approvato il meccanismo di whitewash che esime l'azionista di relativa maggioranza dall'obbligo di Opa totalitaria nel caso il superamento delle soglie rilevanti (25%) consegua ad acquisti di azioni proprie (successivi alla data odierna).

L’Assemblea ha inoltre approvato la distribuzione di un dividendo ordinario totale di un euro per azione al lordo delle ritenute di legge (pari a un dividend yield del 7% ai prezzi attuali), con pagamento interamente per cassa a partire dal 20 maggio 2020, data stacco cedola 18 maggio 2020 e record date 19 maggio 2020.

L’Assemblea ha poi approvato senza modifiche il bilancio d’esercizio 2019 approvato dal Cda in data 5 marzo 2020, che vede i seguenti dati: ricavi consolidati nel 2019 pari a 1,05 miliardi di euro (rispetto ai 748,5 milioni nel 2018), reddito operativo consolidato nel 2019 pari a 445 milioni (rispetto a 193 milioni nel 2018); utile netto consolidato nel 2019 pari a 370 milioni (rispetto a 122,1 milioni nel 2018). L’utile netto della sola capogruppo Azimut Holding è pari nel 2019 a 209,1 milioni, in aumento rispetto ai 186,3 milioni registrati nel 2018.



Pietro Giuliani, presidente del gruppo Azimut a proposito del bilancio ha dichiarato: “I numeri del 2019 rappresentano il miglior risultato della nostra storia, con 370 milioni di utile netto, e suggellano il raggiungimento di tutti gli obiettivi del piano industriale 2015-2019, così come avvenuto per i due precedenti, confermando l’anno scorso Azimut come miglior titolo dell’indice Ftse Mib di Borsa. Il 2019 è stato anche l’anno del rafforzamento delle attività all’estero, con un contribuito pari alla metà della raccolta totale, e del lancio delle strategie di investimento alternative sul non quotato che ci permettono di offrire agli investitori opportunità di rendimenti positivi e al contempo di sostenere le piccole e medie imprese”. “Siamo orgogliosi di quanto fatto e consapevoli che ogni giorno nuove sfide ci aspettano, come quelle che ci pone di fronte il momento attuale di grave difficoltà per il Paese e per il mondo intero”, continua Giuliani. “Anche in questo frangente la solidarietà e la compattezza del gruppo non si è fatta attendere e siamo intervenuti con azioni concrete donando materiale sanitario e apparecchiature mediche agli ospedali delle zone maggiormente colpite dall’emergenza. Abbiamo reagito prontamente adottando i provvedimenti necessari per essere vicini ai nostri clienti e garantire continuità e qualità dei servizi, riuscendo allo stesso tempo a mantenere gli impegni presi con gli azionisti a cui verrà distribuito un dividendo di 1 euro per azione in seguito all'approvazione odierna. Inoltre, l'Assemblea di oggi ci ha permesso di essere tra i primi in Italia ad aver mutuato il meccanismo del whitewash, diffuso nei mercati più evoluti come quello americano, che consentirà di attuare il programma di Buyback senza far scattare l'obbligo di Opa totalitaria da parte di Timone nel caso di superamento della soglia rilevante posta al 25%. La nostra volontà è decisa a non rallentare e a puntare a 300 milioni di euro di utile netto a fine 2020.”