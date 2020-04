B. Mediolanum, nuovi contenuti sulla piattaforma "Centodieci"

Banca Mediolanum presenta nuovi format sulla sua piattaforma culturale “Centodieci”. I nuovi contenuti in streaming, “Pensieri di Valore”, “Pensieri d’Arte” e “Gocce di gratitudine", vanno ad aggiungerci ai quasi sessanta appuntamenti che la private bank ha organizzato nell’ultimo anno.

Con Pensieri di Valore gli ospiti di #CentodiecièIspirazione parleranno di ottimismo come forza per superare gli ostacoli e raggiungere i propri obiettivi. Pensieri d’Arte (#CentodiecièArte), curato dal consulente finanziario Gianluca Bianco, illustrerà alcuni movimenti artistici e i suoi protagonisti che hanno permesso all’Italia di affermarsi a livello internazionale, rendendola una delle nazioni più avanzate del pianeta. Con “Gocce di Gratitudine”, il chief innovation, sustainability and value strategy officer della banca, Oscar Di Montigny, parlerà di valori con delle interviste rivolte a coloro che mettono in pratica atti di quotidiana gratitudine.

Gli appuntamenti saranno rispettivamente ogni lunedì, mercoledì e venerdì fino a fine maggio sul sito Centodieci.it nella sezione "L'arte del dono". I video saranno di supporto alla campagna di raccolta fondi Insieme per il Buzzi di Fondazione

Mediolanum Onlus, per sostenere le terapie intensive degli ospedali che stanno fronteggiando l’emergenza Coronavirus.