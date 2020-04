Credit Suisse registra il migliore utile netto degli ultimi cinque anni

Utile netto in crescita del 75% per Credit Suisse che nel primo trimestre raggiunge i 1,3 miliardi di franchi. Lo ha comunicato il nuovo ceo, Thomas Gottstein (in foto), successore di Tidjane Thiam da metà febbraio. Come riporta Adnkronos, Gottstein ha sottolineato che si tratta del miglior risultato trimestrale degli ultimi cinque anni.

L'utile ante-imposte si è attestato a 1,2 miliardi in progressione del 13% mentre i ricavi sono saliti del 7% a 5,8 miliardi di franchi. Le cifre sono globalmente superiori alla media delle previsioni, solo l'utile ante-imposte è leggermente inferiore alle attese che pronosticavano 1,25 miliardi. "Il nostro modello di gestione patrimoniale si è dimostrato ancora una volta resistente, consentendoci al tempo stesso di sfruttare le nostre capacità di investment banking per i nostri clienti in un periodo di elevata volatilità", ha commentato il ceo.