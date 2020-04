Ecco come il coronavirus può impattare sulle elezioni Usa

"Il coronavirus e la malattia Covid-19 da esso causata comporterà gravi conseguenze economiche e di salute pubblica, che probabilmente influenzeranno le priorità dei Democratici degli Stati Uniti se Joe Biden, il presunto candidato del partito, sarà eletto presidente nel 2020". L'analisi di Katie Deal, Washington analyst - U.S. equity division di T. Rowe Price.

Il sostegno dei Democratici a progetto di sanità pubblica potrebbe diventare ancora più popolare tra gli elettori. I Repubblicani possono, però, contare su un bacino più fedele

Anche se secondo i sondaggi l'assistenza sanitaria è sempre stata la principale preoccupazione per gli americani, il coronavirus ha aumentato la consapevolezza degli elettori sulla questione dell’accessibilità dei trattamenti - legati a test, cure ospedaliere e spese mediche.

Il sostegno dei Democratici a favore di un “Medicare” ampliato e di un’opzione di sanità pubblica nazionale potrebbe diventare ancora più popolare tra gli elettori, offrendo all’amministrazione Biden la possibilità di sfruttare questa opportunità per modificare la legislazione sulla sanità.

D’altra parte, dato che produttori di medicinali e biofarmaci, società di componenti medici e ospedali sono stati riconosciuti dal governo come partner nella mitigazione e cura degli effetti del Covid-19, gli sforzi per rafforzare le normative che colpiscono questi settori potrebbero essere rimandati fino a quando la crisi sarà rientrata.

Più restrizioni alla politica fiscale. In un’economia in ripresa, per i Democratici sarà più difficile far passare un aumento più stringente delle tasse, come un ritorno a una tassazione alle aziende al 35%. Tuttavia, con l’alleviarsi della crisi sanitaria, aumenti incrementali nella tassazione – l’aumento delle imposte sulle fasce di reddito più alte per i privati, l’istituzione di un aumento incrementale dell'aliquota d'imposta sulle società e l'aumento delle imposte sulle plusvalenze per allinearsi alle aliquote delle imposte sul reddito dei privati – potrebbero servire come fonti di reddito per finanziare gli stimoli, come ad esempio un programma di infrastrutture.

Maggiore supporto per una possibile riforma del lavoro. La crisi del coronavirus ha anche messo in luce gli effetti della disuguaglianza di reddito negli Stati Uniti. Secondo Martha Ross e Nicole Bateman della Brookings Institution, circa il 44% dei lavoratori statunitensi – 53 milioni di persone – riceve un salario orario mediano di 10,22 dollari e ha un accesso limitato ai congedi di malattia e ai benefit famigliari.

Il danno economico causato dalla pandemia di coronavirus potrebbe far crescere il supporto politico per la proposta di Biden di alzare il salario minimo a 15 dollari all’ora e di aumentare le opzioni di congedo per malattia per i lavoratori a basso reddito.

Il potenziale impatto sulla votazione. Ci aspettiamo che il coronavirus impatterà sul sentiment degli elettori alle elezioni di novembre. Nella storia moderna, le recessioni hanno inibito la capacità di ogni Presidente di essere rieletto. Gli sforzi del presidente Donald Trump per modellare la sua campagna attorno allo slogan “promessa fatta, promessa mantenuta” potrebbe essere un’arma a doppio taglio, in base alla sua performance nella gestione della doppia crisi sul fronte sanitario ed economico.

Se Biden vincesse, avrebbe bisogno della maggioranza sia alla Camera che al Senato, o di voti di compromesso da parte dei Repubblicani per raggiungere le sue priorità legislative

Nei cicli di rielezione dei presidenti, valutiamo la solidità della campagna elettorale del presidente in carica attraverso due fattori: affluenza alle urne e indice di gradimento. La pandemia di coronavirus impatterà sull’affluenza alle urne nel 2020.

I Repubblicani generalmente hanno una base elettorale più piccola, ma più affidabile, rispetto ai Democratici e tendono a beneficiare di tassi di affluenza inferiori.

Se gli Stati implementeranno misure per mantenere ed espandere l’accesso al voto in questa fase di crisi, l’affluenza potrebbe essere a livelli normali o più elevati, a beneficio soprattutto dei Democratici. Questo scenario tuttavia non è il più probabile. Le norme per il voto saranno diverse nei vari stati e regnerà l’incertezza sulla disponibilità di opzioni via posta e sulle sezioni elettorali, a vantaggio dei Repubblicani.

L’affluenza alle urne potrebbe quindi diminuire se il virus non verrà contenuto in modo adeguato. Il timore di contagio nei luoghi affollati e pubblici potrebbe sopprimere l’affluenza, soprattutto tra gli elettori più anziani, con condizioni di salute più precarie e che vivono in stati in cui l’opzione di voto per corrispondenza non è previsto.

Se Biden vincesse, necessiterebbe della maggioranza sia alla Camera che al Senato, o di voti di compromesso da parte dei Repubblicani per raggiungere le sue priorità legislative. Anche in caso di una “blue wave”, i Democratici avrebbero un margine di maggioranza limitato sui Repubblicani al Senato. Quella sottile maggioranza modererebbe le proposte politiche più progressiste, così come la percezione di Biden su quali proposte politiche potrebbero effettivamente diventare legge.