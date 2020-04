La Banca nazionale svizzera chiude il trimestre in perdita

38,2 miliardi di franchi. A tanto ammonta la perdita registrata dalla Banca nazionale svizzera nel primo trimestre del 2020. Elemento scatenante dela forte flessione è la crisi dei mercati innescata dalla pandemia di Covid-19.

Il conseguente aumento del valore del franco ha portato a un perdita di 41,2 miliardi sulle posizioni in valuta estera. Il valore dei listini di Borsa elvetici cala di 31,9 miliardi; mentre le perdite di cambio si sono attestate complessivamente a 17,1 miliardi di franchi. Su titoli e strumenti di debito, si legge su Adnkronos, è risultata per contro una plusvalenza di 5,1 miliardi. I proventi per interessi e i dividendi ammontano rispettivamente a 2,1 e a 0,7 miliardi di franchi.

Resta invariata la quantità delle riserve auree che registrano una plusvalenza di 2,8 miliardi di franchi. A fine marzo il prezzo di un chilogrammo di oro era pari a 49.923 franchi, a fronte di 47.222 franchi a fine dicembre. L'utile sulle posizioni in franchi si è attestato a 267,1 milioni di franchi e risulta principalmente dagli interessi negativi applicati agli averi in conto giro, ossia la disponibilità di liquidità a vista. Una forte perdita trimestrale era prevista, ma è superiore alle attese: gli economisti di Ubs prospettavano ad esempio un rosso di 30 miliardi.

Poiché dipende prevalentemente dall'andamento dei mercati dell'oro, dei cambi e dei capitali, il risultato della Banca nazionale è soggetto a forti oscillazioni che rendono difficile trarre conclusioni per il risultato dell'intero esercizio. Nel primo trimestre dello scorso anno la Bns aveva ancora realizzato un utile di 30,7 miliardi di franchi mentre per l'intero 2019 era stata registrata un'eccedenza di 48,9 miliardi.

Pochi giorni fa gli economisiti di Credit Suisse hanno rivisto al ribasso le previsioni economiche per la Svizzera per l'anno in corso. Le nuove stime parlano di un calo del Pil del 3,5%, contro il precedente -1,0%. Secondo un'analisi della banca pubblicata oggi, l'economia dovrebbe iniziare a riprendersi una volta che il "blocco" inizierà ad allentarsi.