Mediobanca Sgr, società di gestione del risparmio del gruppo Mediobanca, arricchisce la propria offerta di fondi mobiliari aperti con Mediobanca Defensive Allocation. In particolare, con l’allocazione dinamica di numerose classi di attivo, il fondo persegue un investimento con un profilo di rischio/rendimento efficiente e al tempo stesso coerente con l’attuale contesto economico e di mercato. Il fondo utilizza una combinazione dinamica di due strategie:

globale dinamica multiasset, basata su un approccio top-down di analisi delle principali asset class

Market neutral (long/short), basata sull’analisi dei settori azionari su diversi mercati, adattandosi costantemente allo scenario; portafoglio obbligazionario a breve termine e a rischio contenuto al fine di ridurre la volatilità complessiva del portafoglio.

L’obiettivo di questo fondo “target maturity” è ottimizzare il rendimento e distribuire una cedola annuale, differenziata per classi di quote, nei primi 5 anni successivi al periodo di collocamento.

Mediobanca Defensive Allocation investe principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria, così come attraverso strumenti derivati ed Etf, denominati in qualsiasi valuta e con una gestione attiva del rischio di cambio.

“In questi ultimi due mesi abbiamo assistito a livelli di volatilità estrema. Con Mediobanca Defensive Allocation abbiamo quindi realizzato una strategia con un profilo di rischio/rendimento efficiente e al tempo stesso coerente con l’attuale contesto economico e di mercato", commenta Emilio Franco (in foto), amministratore delegato di Mediobanca Sgr.

“Poter offrire una strategia dinamica di gestione caratterizzata allo stesso tempo da una volatilità contenuta ci permette di rispondere alle esigenze dei clienti che vogliono investire in strumenti meno rischiosi", aggiunge Franco. "Questo senza precludere la possibilità al gestore di strutturare il portafoglio, adattandosi in maniera più efficiente ai mercati, al fine di perseguire i suoi obiettivi, ovvero distribuzione della cedola e rimborso del capitale a scadenza”.

Mediobanca Defensive Allocation è disponibile per la sottoscrizione attraverso la rete Filiali CheBanca! e attraverso i consulenti cinanziari CheBanca! e la rete di Mediobanca Private Banking fino al 22 giugno 2020.