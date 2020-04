Sos Investire, si parla di Minibond con Giudici (PoliMi) e Imbimbo (Agenda Corporate Italia)

Doppia intervista su Sos Investire di domani con due ospiti di eccezione.Il caporedattore di Investire, Marco Muffato, intervisterà Giancarlo Giudici, professore associato della cattedra in Corporate finance del Politecnico di Milano, e Roberto Imbimbo (in foto), fondatore e presidente di Agenda Corporate Italia. L'appuntamento è fissato alle 18.30, in diretta streaming sul canale YouTube di Economy Group e sulla pagina Fb di Investiremag.it.