Ubp nomina un nuovo cio e co-head per gli investimenti alternativi

Union Bancaire Privée annuncia oggi l’ingresso di Kier Boley, che è stato nominato cio e co-head alternative investment solutions. Boley sarà basato a Londra e dirigerà un team composto di sei persone che opereranno a Londra e Ginevra. In precedenza, Boley (in foto) ha lavorato per 20 anni in Gam, dove era head of alternative investments e gestiva mandati d’investimento discrezionali per conto di clienti istituzionali e family office attivi nel segmento ultra high net worth. Boley sarà affiancato da John Argi che, basato a Ginevra, sarà co-head alternative investment solutions e coordinerà lo sviluppo del business.

"Nell’attuale contesto di mercato, contrassegnato da pesanti incertezze, gli strumenti alternativi stanno assumendo una crescente importanza nei portafogli dei clienti", commenta Nicolas Faller, co-ceo dell'asset management di Ubp che sul settore ha un team con 40 anni di esperienza e 10 miliardi di franchi svizzeri in gestione. "L’esperienza di Kier Boley, con la sua profonda comprensione delle esigenze dei clienti, offrirà un importante contributo allo sviluppo dell’expertise di UBP negli hedge fund".