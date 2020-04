L’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banca Sistema, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 con un utile di esercizio di poco meno di 30 milioni di euro. L’attribuzione dell’utile di esercizio approvato dall'assemblea sarà pari a 22.5 milioni, per dividendi relativi al 2019 di 7.5 milioni (pari a euro 0,093 per ogni azione ordinaria);

Lo stacco delle cedole sarà subordinato alla deliberazione di una nuova assemblea da convocarsi, da parte del consiglio di amministrazione, non prima del primo ottobre 2020, nel rispetto delle disposizioni di vigilanza o ulteriori raccomandazioni delle autorità di vigilanza, in particolare quelle di Banca d'Italia. Gli azionisti ne riparleranno entro il 30 novembre 2020.

L'istituto di credito ha provveduto anche al rinnovo del collegio sindacale e del suo presidente che resteranno in carica per tre esercizi, ossia fino alll’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022. I nuovi componenti sono Massimo Conigliaro (presidente) (in foto); Lucia Abati (sindaco effettivo); Marziano Viozzi (sindaco effettivo); Daniela D’Ignazio (sindaco supplente); Marco Armarolli (sindaco supplente);

I nuovi componenti del collegio sono stati scelti dalla lista indicata dagli azionisti della banca, Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema, Fondazione Sicilia e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, aderenti al patto parasociale (sottoscritto il 29 giugno 2018 e entrato in vigore il 2 luglio 2018) che rappresenta 83,69% del capitale sociale presente e avente diritto al voto ovvero corrispondente al 46,79% del capitale sociale avente diritto al voto.il 38,41% del capitale sociale, corrispondente a 30.890.735 azioni ordinarie.

Gli eletti hanno ottenuto il voto favorevole del 83,69% del capitale sociale presente e avente diritto al voto, corrispondente al 46,79% del capitale sociale avente diritto al voto. I sindaci percepiranno un compenso annuo di 35.000 lordi, il presidente 50.000 euro lordi.

L'assemblea ha provveduto anche ad autorizzare il consiglio di amministrazione a presentare alla Banca d’Italia la richiesta dell’autorizzazione al riacquisto di azioni proprie per un importo massimo di 855.000 euro e ad acquistare azioni ordinarie proprie della società, interamente liberate, del valore nominale di euro 0,12, nel rispetto del limite della quinta parte del capitale sociale.

Il cda potrà disporre delle azioni proprie della banca, assegnandole quale parte della remunerazione variabile da corrispondere ad alcune figure aziendali. Rigurdo al diritto di voto, gli azionisti hanno votato la modifica dell’articolo 5 dello statuto sociale, introducendo la maggiorazione del voto, ai sensi dell’art. 127-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che dà diritto a due voti per ogni azione.

In particolare, il voto maggiorato spetta alle azioni detenute da un medesimo azionista per almeno 24 mesi e iscritte in un apposito elenco, fatta salva l’applicazione dell’art. 19 del Tuo in materia di partecipazioni qualificate. Pertanto, gli azionisti che, per effetto del meccanismo del voto maggiorato, si trovassero a detenere una partecipazione qualificata, dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione all’autorità di vigilanza. L’adozione del voto maggiorato è finalizzato tra le altre cose a favorire la stabilità dell’azionariato e a rafforzare i progetti di crescita nel lungo periodo, sostenendo l’incremento durevole del valore delle azioni.



Tali interventi riguardano in particolare l’eliminazione di clausole riconducibili al mutato assetto azionario della Banca a seguito della sua quotazione; le modifiche alla composizione del consiglio di amministrazione e al meccanismo del voto di lista per l’elezione dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale; l’adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni in materia di “quote di genere”; l’eliminazione di clausole che costituiscono mere riproposizioni testuali di disposizioni delle istruzioni di vigilanza bancaria; l’introduzione di modifiche di mero coordinamento, correttive di refusi e/o riferimenti, anche incrociati, errati, nonché funzionali a una maggiore snellezza endosocietaria; l’introduzione di norme statutarie transitorie per le disposizioni concernenti la composizione del consiglio di amministrazione.