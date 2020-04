Greggio, l'effetto della crisi sulle azioni sopravvivrà al Covid-19

"Alla luce delle recenti decisioni dell'Opec e dei tagli all'offerta da parte dei Paesi non Opec, è ragionevole attendersi mercati petroliferi più sani nel corso dell'anno e fino al 2021. I titoli azionari guardano al futuro e hanno effettivamente tenuto conto dell'attuale debolezza del prezzo del greggio". L'analisi di Tal Lomnitzer, senior investment manager del global natural resources team di Janus Henderson Investors.

Stimiamo che le grandi compagnie petrolifere integrate come Bp e Shell stiano quotando il prezzo del petrolio a circa 45 dollari al barile e notiamo che il prezzo del greggio di lungo termine è di 55 dollari al barile. I tagli all'offerta dell'oro nero sono più duri e più strutturali che ciclici in questo periodo di recessione, fattore che priva la produzione petrolifera del potenziale di ripresa nel 2021 e oltre. Questi tagli avranno un effetto duraturo che si protrarrà oltre la crisi legata al Covid-19.

Nel frattempo il panorama si sta rapidamente evolvendo e ci aspetteremmo di sentire una retorica positiva dell'Opec sull'impegno per i tagli e il sostegno ai mercati, ma è difficile assistere a una qualche scelta sostanziale. Data l'entità dello shock della domanda, l'Opec+ ha fatto praticamente tutto il possibile, almeno fino a quando la domanda non inizierà a riprendersi.

Tornando all'azionario, il rischio è in aumento e il secondo trimestre comincia a sembrare così brutto che potremmo assistere a tagli dei dividendi da parte di alcune grandi compagnie petrolifere prima di quanto il mercato si sarebbe potuto aspettare. La strategia JHI Global Resources è stata sottopesata rispetto ai produttori di petrolio, con una preferenza per quelle aziende che beneficiano della transizione al carbonio in corso, come gli sviluppatori di energie rinnovabili e i fornitori di attrezzature, o i produttori di gas.

Le scorte petrolifere devono ancora affrontare problemi di transizione che per ora sono andati fuori dal radar, ma che probabilmente torneranno una volta superata la crisi Covid-19. È abbastanza probabile che i bassi prezzi del greggio accelerino le tendenze esistenti, dato che i governi stanno facendo leva su questa situazione per sbloccare i sussidi ai combustibili fossili e usare gli stimoli per incentivare i programmi di sviluppo di energia pulita.

La strategia è anche investita nelle compagnie di stoccaggio e di spedizione, così come nelle raffinerie. Non abbiamo alcuna esposizione alle società di servizi petroliferi dove il peso della minore spesa da parte delle compagnie petrolifere si farà sentire. I fondi sono altamente liquidi. Il rapporto rischio/rendimento viene continuamente rivalutato, dal momento che le mosse che a volte richiedono mesi o anni per essere messe in atto sono state assunte in giorni o settimane."