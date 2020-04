Mercogliano nominato managing partner di Equinox Holding

Sono passati sei giorni dalla scomparsa di Salvatore Mancuso, finanziere protagonista del private equity italiano che nel 2000 fondò la holding che comprende Equinox Management (di cui era socio accomandatario), Equinox Investment Company e Equinox Two. Tutte società di investimenti operanti nel private equity nei settori dell'industria e dei servizi.

Oggi Equinox Holding annunicia l'ingresso di un nuovo managing partner: Giorgio Mercogliano (in foto). Il voto degli azionisti del gruppo, rappresentati da Faber e dagli altri partner del fondo di private equity, è stato unanime.

Mercogliano sarà cooptato nel board della holding e avrà la responsabilità delle attività operative. 48 anni, laureato in Economia all'Università Federico II di Napoli, Giorgio Mercogliano conta un'esperienza ultraventennale nel settore della finanza aziendale, maturata per la maggior parte nel settore del private equity. È entrato in Equinox sin dalla costituzione della società, lavorando al fianco di Mancuso.