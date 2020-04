Natixis, se S&P declassa l'Italia la situazione si fa "delicata"

È atteso a giorni il giudizio sul rating sovrano dell'Italia da parte di S&P. L'attesa è ricca di preoccupazione: in molti si aspettano una review negativa, prevedendo addirittura un passaggio del merito creditizio del Paese a "junk". Ossia, spazzatura.

Sul tema Jesus Castillo (in foto), senior economist della società di investimenti Natixis, ritiene che, in generale, i Paesi della zona euro non dovrebbero subire declassamenti. "Almeno per il 2020 le agenzie dovrebbero mantenere lo status quo e, in ogni caso, anche qualora intervenissero, non abbasserebbero il giudizio sotto l'investment grade. Al massimo", commenta Castillo, "domani S&P si accoderà a Moody's abbassandolo di un notch ma sempre in area investment grade".

Poi, un focus sul Bel Paese. "All'interno dell'Eurozona, l'Italia è uno dei Paesi la cui solidità finanziaria ed economica sarà messa a dura prova a causa della bassissima crescita da cui partiva (già prima dell'emergenza sanitaria), dall'elevato livello del suo debito e dallo spread. Con gli attuali rating sul debito italiano, che tentennano poco sopra il livello di junk e sono oggetto di outlook negativi da parte di diverse agenzie di rating, ogni ulteriore downgrading rappresenterebbe un tema particolarmente delicato", conclude il senior economist.