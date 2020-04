Sistema Assogestioni: crolla la raccolta a marzo per l'effetto Covid-19. Quanti big in sofferenza

Un marzo da incubo per il sistema Assogestioni, con deflussi complessivi per -8,7 miliardi di euro da parte del settore dell'asset management. La flessione della raccolta per le gestioni collettive ammonta a -10,5 miliardi, mentre le gestioni di portafoglio mettono a segno flussi in ingresso per +1,8 mld. Il mese è condizionato dalle tensioni sull’economia mondiale sorte per l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid- 19. Il patrimonio in gestione si attesta a 2.143 miliardi di euro per effetto della volatilità registrata sui mercati. Il 52% degli Aum (1.114 miliardi) è investito nelle gestioni di portafoglio, il restante 48% (1.028 miliardi) è impiegato nelle gestioni collettive. Tra i fondi aperti le preferenze dei sottoscrittori italiani sono indirizzate verso i prodotti monetari (+6,2 miliardi).

Sul fronte societario spiccano i deflussi del gruppo Intesa Sanpaolo (-4,1 miliardi di euro, di cui -3,8 registrati da Eurizon), Amundi (-1,98 miliardi), Jp Morgan (-1,08 miliardi) Mg Investments (-1,05 miliardi), Invesco (-704 milioni di euro) Morgan Stanley (-539 milioni di euro), Azimut (-502 milioni), Pramerica (-386), Kairos (-328) e Axa Im (-307 milioni). In controtendenza invece, registrando una raccolta netta positiva è soprattutto Poste Italiane con +2,8 miliardi di euro (di cui +2,7 miliardi nelle gestioni istituzionali), Bnp Paribas (+274 milioni), State Street Global Advisors (+250 milioni), Anima (+ 225) e Mediolanum (+217).