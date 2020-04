Anche la Bank of Japan vara un allentamento monetario illimitato

Sulla falsariga della Bce, anche la Bank of Japan vara un allmentamento monetario illimitato. La banca centrale giapponese ha rivisto al ribasso le sue prospettive di crescita economica e ora stima nell'esercizio in corso (che si concluderà ad marzo 2021) una contrazione dell'economia nipponica tra il 3% e il 5%, con effetti negativi della pandemia di Coronavirus anche sui prezzi con un ritorno alla deflazione. La previsione per questo anno fiscale è infatti di prezzi al consumo fra -0,4 e - 0,8 % (contro una stima fatta a gennaio fino a +1%).

In una riunione straordinaria del comitato di politica monetaria della Bank of Japan è stato deciso, come riporta Adnkronos, di "migliorare ulteriormente l'allentamento monetario" aumentando gli acquisti di titoli e di obbligazioni societarie, di prestiti alle imprese e rafforzando gli interventi sui titoli di stato.

"L'economia giapponese è in una situazione sempre più grave a causa dell'impatto della diffusione del Covid-19 in patria e all'estero", scrive la banca centrale. L'istituto ha anche mantenuto fermo a -0,10% il tasso di riferimento. L'emergenza Coronavirus è caduta in un momento già fortemente negativo per l'economia giapponese, che nel quarto trimestre del 2019 era scesa del 7,1% dopo l'aumento dell'Iva dall'8 al 10%, scattato il primo ottobre. Il Paese ha dovuto accettare anche l'annullamento delle Olimpiadi, previste dal 24 luglio al 9 agosto 2020, sulle quali aveva puntato molto in termini di investimenti mobiliari e immobiliari. L'evento sportivo globale è stato posticipato al prossimo anno.

leggi anche | Dalla Bce un bazooka monetario "senza fine" contro la pandemia