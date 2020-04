Credit Agricole potrebbe presentare a breve un'offerta di acquisto per la società di gestione del risparmio, Amundi, presieduto da Cinzia Tagliabue (in foto). L'operzione, che verrebbe condotta attraverso Anima holding, controllata dal gruppo di credito francese, punterebbe all'acquisizione di una quota rilevante del gestore italiano. L'indiscrezione è inizata a circolare sulla stampa italiana stamattina, mentre il titolo Anima guadagnava su Piazza Affari oltre i 10 punti percentuali, per poi chiudere la giornata a +12,91. Affari Italiani azzarda una valutazione economica dell'operazione: tra i 150 e 250 milioni di euro.

Negli ultimi anni Credit Agricole ha fatto passi importantinel mercato del risparmio gestito italiano: la partnershp con Banco Bpm, tramite di Agos Ducato, sul fronte del credito al consumo e l'acquisizione di Pioneer tre anni fa da Unicredit. Una strategia che ha avuto effetti positivi anche per il gestore del risparmio, guidato dal neo ad, Alessandro Melzi d'Eril (succeduto a Marco Carreri), che ha raggiunto i 177 miliardi di masse gestite a fine 2019.

Dalle parti interessanti è arrivata una smentita ma la volata odierna sulla Borsa di Anima è stata sostenuta anche dal consiglio all'acquisto del titolo arrivato da Equita, che valuta un target di prezzo di 4,7 euro. "Anima tratta con multipli attraenti: il rapporto tra prezzi e utili attesi per il 2020 è pari a sette volte, contro 13 volte di Amundi", dicono gli analisti della società di analisi e consulenze.

Sempre da Equita arriva l'indicazione di una condicio sine qua non per l'eventuale ingresso nel capitale sociale di Amundi: l'assenso di Banco Bpm dato che l'istituto detiene una partecipazione in Amundi del 14,3% (un altro 10 è di Poste Italiane), oltre ad avere un accordo in corso con la controllata di Credit Agricolè, in scadenza nel lontano 2037. "Inoltre", aggiungono gli analisti Equita, "riteniamo che il vero snodo nel consolidamento del settore del risparmio gestito italiano siano innanzitutto le integrazione tra le banche, e successivamente le fabbriche prodotto".