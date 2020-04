Continua la caccia di Consob ai siti finanziari fuorilegge sul web

Consob aggiunge altri cinque siti internet alla lista dei portali di servizi finanziari dichiarati abusivi perchè non in linea con le prescrizioni del Testo unico per la finanza. Complessivamente, il numero di ordini di oscuramento emanati dall'autorità di vigilanza salgono a 189 dallo scorso 28 giugno, giorno dell'entrata in vigore del Decreto Crescita, che riconosce tale potere all'organismo guidato da Paolo Savona.

Ecco i nuovi siti di intermediari finanziari censurati: Finance Activity Group (sito internet www.capo-invest.com); FXTrading Corp (sito internet https://fxtradingcorp.trade); Tradefxzone Ltd e SolutionsCM Ltd (sito internet https://tradefxzone.com); ForTradersFx Ltd (sito internet www.fortraders-fx.com); Ogam Ltd (sito internet www.ogamfx.com).